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﻿美股中段跌33點

2017-03-14 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二○八六九點，跌三十三點；納指則報五八六九點，升七點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點八六港元，跌零點四九港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點一二港元，升零點六二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百零三點五美元，升二點一美元；紐約期油則報每桶四十八點三四美元，跌零點一五美元。
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