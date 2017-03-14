﻿警察隊員佐級協會出面 七警案換擅打刑事案大狀

七警毆打前公民黨成員曾健超一案，上月中被裁定襲擊致他人受傷罪成，各被判囚兩年。有消息指，警察部高層怕影響前線士氣，決定由警察隊員佐級協會出面為七警聘請擅打刑事案上訴的本地資深大律師，包括黃敏杰、謝華淵及余承章等，坊間亦盛傳有兩名英國御用大狀主動「獻身」，願意以「優惠價」加入團隊。



本報得悉，七警因分別在赤柱、東頭及塘福監獄服刑，未能自行商討聘請大狀事宜，只靠書信通訊。案中代表高級督察劉卓毅的資深大律師清洪，上周五到東頭監獄見劉及取指示，劉表明七人均有意提出保釋申請，又對清洪表現極之滿意，希望繼續沿用清洪為他出戰。



由於資深大律師駱應淦不會繼續參與本案，故員佐級協會近日透過多名律師向「本地薑問價」，包括曾代表前政協劉夢熊打甩高院串謀訛騙案的謝華淵，但據知謝大狀表明不會接辦保釋申請程序，但願意為七警提出上訴推翻定罪及要求減刑。



另曾為海域集團前主席葉劍波商業詐騙案脫罪，以及地下錢莊洗黑錢案上訴成功的資深大律師黃敏杰；及曾代表新地前聯席主席郭炳江打官司的前大律師公會副主席余承章，均被「問價」，兩人初步均指如有「檔期」願意接辦七警案。



傳兩英御用大狀願接棒



清洪強調，七警案已非單為七名警務人員的個人利益，而是為了公義及公眾利益，很樂意「義務」為案中總督察黃祖成及高級督察劉卓毅向上訴庭申請保釋。



兩名英國御用大律師，包括在商人楊家誠上訴終院的洗黑錢案及商台首席智囊陳志雲案中，代表律政司的Jonathan Caplan，以及在割喉虐殺兩名印尼女子案件中代表英國銀行家抗辯的Tim Owen，均表明有興趣代表七警，甚至主動向圈內人士表態，願以「優惠價」代表上陣。



但有法律界人士指，七警案是一宗直接簡單的襲擊事件，若要聘用英國御用大狀來港，較難通過大律師公會及律政司，相信首席法官亦不會輕易批准。