﻿蘇錦樑：美食車有成功例子

美食車先導計劃啟動一個多月，多個營運者指部份停泊地點生意慘淡，其中「華星冰室」日前更「跳車」，成為首架退出計劃的美食車。商務及經濟發展局局長蘇錦樑（小圖）昨日指，有美食車的每日營業額多達三萬元，屬成功例子，又指當局會在候補申請者中，邀請其他人加入計劃。



蘇錦樑指，雖有個別營運者指中環海濱人流不理想，但亦有營運者在該停泊點做得很成功，另有個別營運者每日營業額達一萬三千多元至三萬元，對初創企業來說，均屬成功的例子。



他續指，美食車僅推行一個多月，當局會不時改良及優化營業環境，又指當局早於計劃推出前已預備一旦有人退出，便會從候補名單中，按次序邀請候補申請者加入計劃。他指，有部份意見對美食車看法較負面，但認為計劃其實是充滿希望。