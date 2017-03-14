﻿梁振英高票當選 全國政協副主席

全國政協會議昨在北京閉幕，特首梁振英（見圖）高票當選為全國政協副主席，晉身國家領導人行列，是首位同時出任該職位的在任特首。梁振英會後分別與國家主席習近平和總理李克強握手，他指特首與政協副主席職責沒對立，又稱兩個職務重疊的時間較短，相信可安排好時間，兼顧家庭。



全國政協會議昨表決增選梁振英為政協副主席，結果以二千○六十六票贊成、十三票反對、十六票棄權，通過梁出席該職位，成為首位在任內晉身國家領導人的特首。梁隨即步上主席台，向台下及台上鞠躬，並坐在第一排其他副主席旁邊。



會議結束後，梁分別與國家主席習近平和總理李克強握手，習向他交談約四十秒，期間梁多次點頭。多名政治局常委、政協主席俞正聲等上前向梁握手祝賀，另一名副主席董建華則上前拍拍梁的膊頭。



習勉勵繼續為國為港服務



梁振英會見傳媒時指，日後會發揮應有作用，協助香港把握內地發展的機遇，又指與習近平握手時，習勉勵他繼續為國家、為香港做好服務。被問及同時擔任特首和全國政協副主席會否有角色衝突，他指兩個職責不應是對立，「我哋係香港人，同時係中國人」 ，他又指特首及政協副主席兩職務重疊的時間較短，不再擔任特首後，相信可安排好時間兼顧家庭。



身兼全國政協的星島新聞集團主席何柱國指投了贊成票，認為梁振英在「扶貧嗰度做得幾好，加咗好多錢，又盡量搵地，為香港市民搵屋，做咗咁多年，又冇官商勾結，有地產商同我講，佢好歡迎梁振英做特首，梁振英做咗特首之後，地產商賺咗好多錢，但係佢冇官商勾結。咁你話佢做嘢好唔好呢？」被問到地產商是否諷刺，何柱國回應指，地產商業績確實很好，並非諷刺，反指是記者知識不夠。