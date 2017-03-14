 Advertisement
  • 2017年3月14日 星期二
  • 18º
  • 96%
熱門： 陳志雲特首選戰鎅褲黨麥當勞

日報新聞 > 港聞

﻿預約通新增三專科門診

2017-03-14 列印
  醫院管理局去年推出智能手機應用程式「預約通」，市民可透過手機預約公立醫院專科門診服務。醫管局昨宣佈會「預約通」增加三個專科包括內科、外科及心胸外科，並增設預約提示功能，方便市民。

  醫管局發言人指，病人即日起可透過「預約通」進行婦科、眼科、耳鼻喉科、骨科、神經外科、心胸外科、外科及內科的新症預約，毋須親身到醫院或透過傳真預約，期望未來一年內涵蓋所有主要專科。新增的「預約提示」會在預約診症日期臨近前，登記預約的手機會收到提示訊息。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd