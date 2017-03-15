﻿電視辯論三人同台 林鄭鬍鬚埋身搏拳

特首選戰昨晚上演重頭戲，三名候選人首度正面交鋒，互相質詢。甫開始曾俊華向林鄭月娥開火，指她被外界指為「CY2.0」，若她當選「社會會變撕裂2.0」，林鄭反駁，是「（有人）搵一個代替品畀一班朋友發洩」。其後林鄭反擊，轟曾俊華削減部門開支政策「0-1-1」（即分三年減開支，頭一年不減，其後兩年各減百分之一），做法令清潔街道、輪候專科時間等服務受影響，公務員亦怨聲載道，是她爭取才將政策由「1-1-1」改為「0-1-1」，即由首年不減。林鄭繼續攻擊，指政府有九千億儲備，仍如此減開支，形容是「對唔住香港人」。



三名候選人昨晚出席由七大電子傳媒合辦的特首選舉論壇，先後就政治、經濟及民生議題接受傳媒機構及市民發問，並在「主場時間」質詢對手，最後進入自由搏擊環節。辯論開始不久，曾俊華即撩起火頭，質問林鄭為何反口參選，被外界指她與梁振英相似，是「CY2.0」的原因。林鄭回應指，因為「CY1.0」不參選，「搵一個代替品畀一班朋友發泄」。曾俊華即叫大會：「熄咗佢個咪。」因她問非所答，並續指社會最擔心並非林鄭是「CY2.0」，而是若她當選，「社會會變成撕裂2.0」。



曾俊華：熄咗佢個咪



其後林鄭針對曾俊華發炮，指大家有沒有留意「街道污糟咗啲、專科輪候時間長咗啲……」她認為這些服務與市民生活息息相關，直指不少部門受「0-1-1」影響，她曾收到紀律部隊來信，指削減開支做法令公務員怨聲載道。



曾俊華解釋，不是減開支，而是部門預算「用唔晒」。他又反駁，有關政策是為了令政府部門運作更有效率，認為林鄭的說法有誤導成份，又指林鄭有份討論該政策。林鄭披露該政策稱為「0-1-1」而不是「1-1-1」，正是她以政務司司長爭取首一年不用削減開支，又指食環處及康文署等部門，資源都用到近九成九，明言政府坐擁九千多億元財政儲備，仍如此減少支出，「公務員承受壓力，對唔住香港人」。



林鄭：中小企水深火熱



候選人亦就稅制問題針鋒相對，林鄭在「主場時間」問及曾俊華提出利得稅採累進稅制，但有關建議由商會連續九年提出，為何都不獲時任財政司司長的他接納。曾俊華回應指，要審時度勢，去年英國及美國均提出減稅減至百分之十五；惟他隨即被林鄭打斷發言，指中小企正水深火熱，着他不要扯到外圍經濟，而政府坐擁近一萬億元財政儲備，反問他為何不能減少約四十億元稅收幫助中小企。



三人亦就樓價及土地問題對質。曾俊華指，樓價是大問題，主因是供應不足，他在政綱提出長遠目標，希望香港能有六成人居於資助房屋，除了公屋、居屋，還有夾心階層樓宇，讓市民按階梯逐步走向私樓。林鄭認為，不少渴望置業的人等候已久，故她提出港人首置上車盤，又指本港房屋應以置業為主導，若能當選，會成立專家小組，但「並不是去搵土地」，而是為土地來源尋求共識。



她又說負責土地供應的委員會由曾俊華任主席，而他說過「always agree with the boss」。



曾俊華向林鄭發問時，要求她交代如何處理公屋輪候冊上的人龍，林鄭回應指，會用「創意手法」處理，例如租戶可以免補地價分租單位，「以前啲人就唔准，因為會少收地價」，並指試驗計劃是值得做，其做人宗旨一向是「不試就一定不會成功」。



曾俊華又指林鄭每次落區都要咁多警力，係「閉門做嘢」。林鄭則反稱曾很少落區，只係「閉門打鍵盤創作與人溝通」。