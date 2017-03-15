﻿民望爭辯 激出火花

特首候選人曾俊華在選舉論壇上，多次以民望炮轟對手林鄭月娥，質疑她在大部份民調中民望均處低位，民調出現負淨值，問她會否考慮棄選，林鄭反擊，指自己在另一民調爬升超前曾俊華，形容民望「可上可落」，又指對方用好多時間「儲like」。胡國興指從無考慮退選，直言自己想贏，不是貪玩。



曾俊華昨於開場發言指，現時政府施政寸步難行，要突破眼前的困難，最需要的是團結，他是唯一可以做到的候選人。林鄭則表示，香港需要團結、信任，亦要由同行開始，又指自己不是靠「好打得」，而是靠其丈夫所指的「好做得、好捱得」，強調參選至今意志愈來愈堅定。



林鄭回應現場觀眾提問指，如日後自己與社會主流意見有分歧會接受意見，如果情況令她無法擔任特首，「我係會辭職」。曾俊華其後於自由辯論環節追問林太，多個民調顯示她民望處於低位，最新調查顯示她的支持率為百分之三十，不支持為百分之四十五，民望出現負淨值，會否考慮棄選。



林鄭回應指，團隊有和她分析民調，各民調問題方式不同，又指亦有民調顯示她民望爬升，甚示高過曾俊華三點。曾俊華即時反駁她：「你信嗰個調查？」引起現場觀眾發笑。林鄭續指，民望「可上可落」，國際間亦有領袖在上任後，民望下跌得很快。



此外，曾俊華多次以不同議題「抽擊」林太，指她於取締新界丁屋僭建和擴展星光大道等事上，予人感覺是「有頭威、無結果」。林鄭反指曾俊華常寫網誌但少落區，而在丁屋僭建上，她直指今屆政府分工上，是由財政司司長屬下的發展局負責，非由她負責。



胡官：參選是想贏



胡國興被現場觀眾問及，其票源與曾俊華重疊，何時會退選，他回應指從無提過退選，「如果我要成就他人，為何不是他人成就我？」又指他參選是想贏，不是貪玩。