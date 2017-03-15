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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌49點

2017-03-15 列印
  美國周二股市偏軟，杜指中段報二○八三二點，跌四十九點；納指則報五八五三點，跌二十二點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點三九港元，跌零點一一港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點九四港元，跌零點一六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百零三點四美元，升零點三美元；紐約期油則報每桶四十七點六美元，跌零點八美元。
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