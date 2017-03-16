﻿碟頭粉麵飯鈉含量超標 十大「重口味」 味菜排骨炒麵居首

不少港人愛吃方便快捷的「碟頭飯」，過量進食隨時引發心臟病！消費者委員會與食物安全中心測試市面十款熱門碟頭粉麵飯的鈉含量，在一百個樣本中，發現近半的碟頭飯鈉含量超出世衛建議每日攝取量上限，其中「味菜排骨炒麵」鈉含量最高，平均超出每餐攝取限量四點五倍，有樣本更是食一碟便等於吃二點五茶匙鹽。醫生建議消費者外出用膳時，可要求走汁或醬汁另上，減低鈉攝取量。



消委會及食安中心去年七至九月從數十間食肆搜集十款較受歡迎的碟頭粉麵飯作化驗，每款來自十間不同食肆，合共一百個樣本。結果發現，四十五個樣本的鈉含量，超出世衛建議每日攝取量上限的二千毫克，即食一碟便超出一日標準；以一日三餐計算，世衛建議每日攝取限量的三分一為六百六十七毫克鈉，結果全部樣本均超標。



鳳城酒家樣本 含2.5茶匙鹽



十款碟頭飯中，味菜排骨炒麵的平均鈉含量最高，平均每一百克便含有四百七十毫克鈉，若以整碟計算，平均每碟的鈉含量為每餐攝取限量的四點五倍！其中筲箕灣「金城餐廳」的樣本鈉含量最高，每一百克含六百毫克鈉；旺角「鳳城酒家」的同款食物，由於每碟食物份量較多，每碟鈉含量相等於二點五茶匙鹽。被網民稱為「男人的浪漫」的枝竹火腩飯，則是平均鈉含量最低的食物。



消委會指，醬汁對食物鈉含量有重要影響，以叉燒飯為例，三款有汁的樣本每碟含一千至一千五百毫克鈉，走汁後每碟大幅減少約兩成六至五成六，建議業界以獨立容器盛載醬汁，讓消費者按口味添加。



食安中心建議走汁



食安中心首席醫生（風險評估及傳達）楊子橋指，如果吃得太多鈉會引起高血壓，長期會導致心臟病，中風等慢性疾病，建議消費者在外用膳時注意健康飲食，在落單時提出少油少鹽、走汁或另上醬汁，方便控制鈉攝取量。



金城餐廳負責人吳先生表示，餐廳一向提倡少油少鹽少糖，味菜排骨炒麵食材包括經醃製的鹹酸菜及豆豉，其中鹹酸菜是從供應商取貨，難控制食物鹹味，會考慮轉換供應商。



