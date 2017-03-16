﻿喝水助排鈉 多吃菜蕉橙

碟頭飯「大件夾抵食」，是不少藍領恩物。有營養師指，藍領是高危一族，建議他們格外注意飲食，除可選擇少汁或走汁外，亦可多進食含豐富鉀質的食物，加強鈉排泄的效果。



香港營養師協會會長林思為表示，男性當中特別是藍領是高危一族，因他們的勞動量大，加上受經濟能力影響，經常選擇「大件夾抵食」的碟頭飯，建議市民避免選擇含有醃製食物的碟頭飯，減少攝入鈉。



她又指，坊間不少營養師建議進食含豐富鉀質的食物，如深色蔬菜、蕉和橙等排鈉，但她提醒，此方法雖有助身體排鈉，但不能即時見效，建議最快見效的方法，是在進食含鈉過多的食物當日多喝水，達到促進排泄。