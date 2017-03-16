﻿指不獲北京支持 曾鈺成棄選特首

曾考慮參選特首但最終未有「入閘」的立法會前主席曾鈺成透露，去年仍未卸任時曾知會北京自己有意參選，但獲回覆指將不獲支持，形容當時「放下心頭大石」，又自爆上月曾入院接受「通波仔」心臟手術，太太慶幸他沒有參選，否則後果或更嚴重。



「通波仔執返條命」



曾鈺成昨在網台節目透露，去年曾向「一啲知道北京意圖嘅人」表達自己有意參選，「咁跟住我真係收到（回覆）嘅，『唔會支持你喎』」，形容當時「放下心頭大石」，因已清楚不獲支持參選。他估計，自己對一國兩制的意見與主管港澳事務官員的看法不同所致。



他又透露，早前例行身體檢查時發現心臟有問題，上月下旬入院進行「通波仔」手術，自言「執返條命」，而太太亦慶幸他無參選特首，指競選期間他一定不願做手術，屆時後果可能更嚴重。