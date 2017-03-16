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﻿鎅褲黨兩內地漢落網

2017-03-16 列印
■男乘客褲袋被割開，銀包被掠。
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　　兩名鎅褲黨內地男子，前日下午一時許，登上一輛268X線九巴至旺角櫻桃街時，用鎅刀割破一名五十七歲男乘客褲袋，掠去事主銀包內七千一百元現金，但整個過程被探員一直監視，賊人仍懵然不知，逃走時被捕。

        被捕兩人分別姓賀及姓曹，均四十三歲及來自湖南，本月十二日持雙程證來港。探員在兩人身上檢獲十一塊刀片，他們疑與近期黃大仙、深水埗、旺角及九龍城發生的四宗巴士鎅褲盜竊案有關。調查後各被落案控以一項盜竊罪，今日在西九龍裁判法院應訊。警方是根據受害人提供資料鎖定賊人經常出沒地點，部署後將兩疑人拘捕。
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