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日報新聞 > 港聞

﻿儲局加息四分一厘

2017-03-16 列印
　　聯儲局今日凌晨二時結束兩天議息會議，作出三個月來第二次的加息行動，將聯邦基金目標利率上調至四分三至一厘的幅度，符合市場預期。

　　杜指中段報二○九三一點，升九十四點；納指則報五八九六點，升三十九點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點六三港元，跌零點○七港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點五二港元，升零點九七港元。

　　紐約期金中段報每盎司一千二百一十四點五美元，升十一點九美元；紐約期油則報每桶四十八點七美元，升零點九八美元。
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