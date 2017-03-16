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﻿家居監控鏡頭易洩露私隱

2017-03-16 列印
■消委會測試四十款監控鏡頭。
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　　家居監控鏡頭日漸普及，消委會檢視市面十二個品牌共四十款家居監控鏡頭資料，發現大部份影像要經廠方伺服器傳送，有私隱洩露至海外風險。

　　接受測試的四十款監控鏡頭，售價二百二十八元至一千五百五十元不等，全部均可以雲端或點對點（P2P）方式連接，毋須專業知識及修改路由器的設置，安裝簡易。但消委會提醒，用戶每次登入要先連接廠方伺服器，如伺服器設於欠缺私隱保障的國家或地區，用戶儲存在伺服器的雲端帳號名稱及密碼被盜風險較高。此外，有三十三款型號同時提供可靠性較高的IP地址直接連接。

選好品牌 勤改密碼

　　消委會提醒消費者要由源頭做起，選購信譽良好的品牌，買新機後切勿使用原廠預設密碼，並定期更改密碼。
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