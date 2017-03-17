﻿遺囑曝光 趙世光家產爭奪案 大婆何琍琍成贏家 三奶得個桔

本報去年十二月獨家披露已故華光航業集團董事長趙世光逝世不足四個月即爆爭產案，趙世光私人秘書兼「紅顏知己」劉園園入稟高院，要求在趙世光遺產中「分一杯羹」。劉園園自爆九十年代初起與趙世光相戀，促趙家公開遺囑內容。據悉，劉園園近日與趙世光遺孀何琍琍等人達成協議，身為遺產執行人的何琍琍和長女趙式平同意公開遺囑。消息指，「三奶」劉園園所指趙世光生前於○九年餽贈總值一千萬美元的三家公司，迄今已一文不值，只剩下空殼，劉園園爭遺產，隨時「得個桔」。



記者：徐曉伊



消息稱，一直盛傳為趙世光「二奶」的程秀麗，與趙世光誕下的一對私生子女趙式康及趙式珠，原來在趙世光遺囑內並非受益人，他們不獲趙世光遺產分配。據知，趙世光遺產沒有留下任何流動現金，只有市值約九十億元的華光航業集團股份，以及其他公司、物業等。趙世光生前透過日盈投資有限公司餽贈劉園園的三家公司，趙世光在生前已將公司股權全部轉移給長女趙式平名下控制的公司，換言之劉所得總值一千萬美元的三家公司，現在只屬空殼，分文不值。



「二奶」不獲遺產分配



「三奶」劉園園去年十一月二十五日透過她名下的日盈投資有限公司入稟高院，要求法庭確認兩份令她受益的趙世光遺囑附錄，並要「正室」何琍琍、「二奶」程秀麗及趙的六名子女呈交誓章，交代趙世光遺囑及一切文件。何琍琍等人不服，今年一月要求剔除這宗遺囑認證的訴訟，何琍琍一方更質疑劉園園沒有資格提訴訟，直指她借今次訴訟，以圖迫使趙家公開趙世光的遺囑內容，以掀起另一場「爭產官司」，屬濫用程序，但劉園園反駁指，根據法例規定，只要她提出遺囑認證訴訟後，何琍琍等人要依照限期內交出遺囑等文件。



據知，趙世光「正室」何琍琍等人本月初與「三奶」達成協議，身為遺囑執行人的何琍琍及長女趙式平（Sabrina）同意向遺產承辦處申領遺囑認證書，以便執行遺囑，故劉園園早前入稟的訴訟已撤銷，雙方透過律師知會法庭取消五月二日的聆訊。



劉園園只獲三空殼公司



趙世光○五年九月十二日立下遺囑，並在○六年及○九年另寫下遺囑附件，將五百萬元或夠付按揭的金額贈予劉園園，並將三家總值一千萬美元（約七千七百五十多萬港元）的公司Alliance Carriers Inc， Perm Finance Company Ltd及Wah Kwong Engineering Ltd透過日盈投資有限公司給劉。