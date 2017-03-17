﻿慨贈百元搭的士趕赴試 好心校工義助去錯試場考生

中學文憑試（DSE）中文科口試本周開考，一名考生昨在facebook分享，指自己前日去錯試場，幸得熱心女校工借出一百元，即乘的士趕赴正確試場。本報記者昨午遇上去試場學校還錢的李同學，他憶述當時很徬徨，因身上僅剩二十元，幸得校工借錢，又安慰他「唔使還啦，快啲去考試」，他才順利應考。本報記者



一名男考生在facebook分享，指自己前日乘的士往石硤尾瑪利諾神父教會學校應考口試，但司機載他到九龍塘瑪利諾修院學校，他不以為然，進入學校才知去錯試場。他當時身上只有二十元，幸得好心女校工給他一百元，着他趕快乘的士到正確試場，又留言稱會在昨午還錢予該名校工。



記者昨午到瑪利諾修院學校，遇上前來還錢的李同學。他憶述稱，前日由荃灣寓所出發，身上有七十元現金及一張八達通卡，以為足以繳付的士費往瑪利諾神父教會學校應考，豈料司機去錯試場，當時很徬徨和焦急，身上僅有二十元，正打算離開學校找巴士站之際，一名女校工給他一百元並說：「唔使還啦，快啲去考試，畀心機！」



李同學明言，幸得該校工幫忙，加上自己提早出門，才順利應考，自言：「考得不俗、有信心取得好成績。」他昨晚回家後，將這件好人好事告訴父母，「屋企人仲叮囑我一定要親身去多謝同還錢畀人。」他昨午把一百元交給校方，託校方轉交好心校工。



對於的士司機載他去錯試場，李同學表示，在網上發帖並非怪責該名司機，只希望更多人知道該名校工伸出援手的事，又指自己就事件反省，考試前應到考場視察及多帶現金。瑪利諾修院學校校務處回覆查詢時表示，這女校工入職不久，平時「好Nice、好有禮貌、人品唔錯」，又讚揚她不望回報的精神，「依家香港好少人咁做」。