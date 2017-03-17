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﻿口試遲到 可申補考

2017-03-17 列印
■瑪利諾修院學校
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　　DSE成績決定考生能否踏入大學門檻。考評局表示，不同試卷設不同補考安排，若考生應考口試當日遲到，局方會向考生發出「試場證明紙」，考生憑證明及繳付二百六十一元申請補考。如考生遇到突發情況，如天氣突變、港鐵突發故障等，引致未能準時應考，應即時聯絡局方，局方會就個別情況作不同安排，考慮酌情處理。

　　考評局回覆查詢指，口試及筆試補考安排有所不同，若考生在口試當天遲到超過十五分鐘才到達試場，將不可於當天繼續考試，必須申請改期補考，一般情況下，考評局會向遲到考生發出「試場證明紙」，考生憑證明並繳付二百六十一元申請補考；如果考生沒到達試場而要申請改期，則需繳付三百六十八元申請補考。至於筆試方面，考評局並無規定考生不可遲到，考生要在試卷完結前均可進場應考，但不設補時或補考。
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