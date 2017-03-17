﻿旺角暴亂首批被告定罪 三人暴動罪成還柙今判刑

兩男一女於去年農曆新年參與旺角暴亂，各被控一項暴動罪，法官認為向警員投擲玻璃樽、竹枝等雜物的行為破壞社會安寧，構成暴動，確實三人參與其中，昨裁定罪名成立，即時還柙，今日判刑，成為旺角暴亂事件中首批被告被定罪案例。



控方指，去年二月九日凌晨港大女生許嘉琪（二十三歲）、教院學生麥子晞（二十歲）和廚師薛達榮（三十二歲）在彌敦道北行線近豉油街一帶，向警方防線擲玻璃樽，麥手持竹枝擲向男警。暴動罪最高刑罰為入獄十年，而區院的最高判刑是入獄七年。



法官沈小民指，本案裁決在於三個問題，當晚有否發生暴動、被告是否暴動參與者、被告在暴動中做了甚麼，指向警員投擲玻璃樽、竹枝等雜物的暴力行為，已構成破壞社會安寧，裁定當晚情況屬暴動。



花槽馬路被捕不屬旁觀者



法官指，許在馬路中心花槽位置被捕，推斷她不是旁觀者，因旁觀者不會站在花槽位置湊熱鬧，而是站在行人路上。同樣地，麥在馬路中央被捕，法官相同理由裁定麥是參與暴動的一份子。至於薛，法官認為若他只是旁觀者，應不會跟着跑，然而他卻逃跑，不接納他是旁觀者，確實三人為暴動參與者。



至於三人在暴動中做了甚麼，法官引述拘捕許的女警盧蔚賢證供，指看見藍衣女子掟玻璃樽，認為最前方有八至十人，而當時位置只有一個女子穿藍衣，故一定是許。而麥當時差不多站在最前，他向探員陳宏博投擲竹枝，而陳追捕的人就是在他前面向他投擲竹枝的人，故投擲竹枝者必定是麥。法官指，拘捕薛的警長岑偉強，注意到薛在行人路上向警方投擲玻璃樽，薛這樣做無疑把他與其他在馬路中心投擲玻璃樽的人分辨出來，而片中看見薛在轉身逃跑前曾投擲玻璃樽。



法官重申，各被告人並非純粹參與暴動，而是有進一步不法行為，即投擲玻璃樽或竹枝等動作。構成暴動罪主要是有三人或以上非法集結，而且破壞社會安寧，該集結即屬暴動，因此裁定罪成。