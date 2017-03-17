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日報新聞 > 港聞

﻿涉暴動放火燒的士 男子不自辯不傳證人

2017-03-17 列印
　　另一宗旺角暴亂案件，公開大學男技術員被指涉嫌放火燒的士和參與暴動，被告早前否認暴動罪及縱火罪，昨於區域法院續審。

  被告選擇不自辯、不傳證人，亦不作舉證，案件押後至三月二十二日作結案陳詞。

　　控罪指，楊家倫（三十一歲）於去年二月九日在旺角豉油街及花園街交界附近，與其他人參與暴動，以及無合法辯解下縱火損壞屬於德利汽車（香港）有限公司的一部的士。

　　此外，有十名男被告包括莫嘉濤、鍾志華、何錦森、霍廷昊、陳和祥、鄧敬宗、李卓軒、林永旺、葉梓豐及吳挺愷（十七歲至七十歲），被控暴動、襲警及刑事損壞等十四罪，將於六月一日開審，預計審期為三十天。
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