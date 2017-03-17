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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段偏軟

2017-03-17 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二○九四一點，跌八點；納指則報五九○○點，升零點八五點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點三一港元，跌零點○四港元；中移動美國則見八十六點三三港元，升零點七三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十九點一美元，升二十八點四美元；紐約期油則報每桶四十八點七四美元，跌零點一三美元。
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