﻿閉路電視證督察扭曲事實 官斥海關誣告正當商人

海關前年底透過「放蛇」行動，喬裝顧客在銅鑼灣一間藥房拘捕兩名涉嫌「以錢代斤」收費的店員，指收費超出原先聲稱價格一百六十倍，二人被控一項作出屬誤導性遺漏的行為。法院昨裁定案件表證不成立，裁判官指出庭作證的海關督察扭曲事實、捏造證據，誣告正當商人。



海關高級督察李鎮超早前供稱指，到銅鑼灣康熙大藥坊向店員要求介紹男性補腰藥品，首被告余承謙（三十四歲）遂向其介紹秘魯紫瑪卡，指每斤四百七十元，但首被告其後轉動玻璃瓶令他未能清楚看到價錢牌，最後以每錢四百七十元收費。李質疑首被告違法，並相信店中的次被告勞一翁（二十七歲）亦有留意到二人對話，涉及參與違法行為，遂拘捕二人。



價錢牌一直向着「放蛇」關員



呈堂的閉路電視片段顯示，玻璃瓶瓶身的價錢牌一直向着「放蛇」關員，而價錢牌上的價錢單位清晰明確，與關員供詞大相逕庭。裁判官陳炳宙指，閉路電視片段完全摧毀了海關督察的證供，並稱：「豈非派瞎子做臥底，全港正當商人亦必須被定罪？」陳官又指，海關誣告正當商人，認為控方的證據薄弱到無可再薄，根本不可能定罪，遂判案件表證不成立、控罪撤銷。



涉事的康熙大藥坊已易手，現名為譽隆大藥坊，年約三十歲的張姓職員向記者指，「之前都有海關放蛇，照平時咁做囉，無咩怕」。他指，藥材樽身貼有招紙列出的藥材名稱、單位、價錢及編號，「客人要幾多就畀幾多，明碼實價」，又指涉案的秘魯紫瑪卡有壯陽藥效，每錢六百八十元，惟有些內地客分不清藥材的量度單位，會口頭上講清楚。



海關回覆本報查詢指，會研究判詞及採取適當行動。