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﻿全港打擊違泊 警發逾四萬張「牛肉乾」

2017-03-17 列印
　　警方早前展開為期一周的全港打擊違例泊車及其他引致交通阻塞違法行為的執法行動，合共發出超過四萬二千張定額罰款通知書，以及拖走三十架車輛，其中在巴士站附近發出的定額罰款通知書佔七百二十二張。

　　警方發言人表示，今次行動特別針對引致交通意外及道路阻塞的不良架駛行為，旨在改善道路使用者的駕駛態度。

  警方會繼續嚴厲執法，於全港打擊違例泊車，並會在不作任何警告下發出定額罰款通知書，及拖走造成嚴重阻塞或危險的車輛。

  當車輛被拖走後，車主須到警察車輛扣留中心繳付拖車費和存放費才可領回車輛。

  發言人呼籲，駕駛者應顧己及人，尊重其他道路使用者的權利。
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