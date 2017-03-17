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﻿ 「頭條Jetso」送Running Man香港粉絲見面會2017門券

2017-03-17 列印
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　　人氣韓國綜藝節目《Running Man》將於三月二十五號喺亞洲國際博覧館Arena舉行「RUNNING MAN 2017 LIVE IN HONG KONG」粉絲見面會，「頭條Jetso」App又點會錯過咁正嘅活動！O依家只要答中簡單問題，就有機會獲得Running Man香港粉絲見面會門券兩張（名額六名），每張門券價值一千二百八十元㗎！

　　今次見面會分別有五位主持池錫辰、金鐘國、Haha、宋智孝及李光洙一齊撐場，見面會除咗會和粉絲們互動，以及分享生活上嘅點滴外，亦會係台上一展歌喉，香港嘅粉絲們又點可以錯過！遊戲玩到下星期一，仲唔快啲開「頭條Jetso」App玩遊戲贏勁獎！
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