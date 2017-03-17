 Advertisement
  • 2017年3月17日 星期五
  • 18º
  • 88%
熱門： 同性密友旺角暴亂特首選戰美女與野獸DSE

日報新聞 > 港聞

﻿偕妻跳橋失蹤 男子屍體尋回

2017-03-17 列印
　　昨晨九時許，有市民發現一名男子在馬灣對開海面載浮載沉報警，水警輪到場撈起後證實男子已死亡，並將屍體載到深井碼頭上岸。警方根據死者衣着及外形調查後，懷疑為上周四偕妻子在昂船洲跳橋後失蹤的姓呂（五十九歲）男事主。

　　警方通知事主親友後，一名男親友到場認屍，證實其身份。事後召仵工將屍體舁送殮房，稍後法醫官會剖屍確定真正死因。

　　案發於本月九日，男事主與姓吳（五十六歲）妻子，凌晨二時許，駕私家車抵昂船洲大橋停車，留下遺書雙雙跳橋輕生。

  救援人員尋回女事主屍體，男事主則失蹤。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd