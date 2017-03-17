﻿兩死車禍傷者：擋風玻璃爬出獲救

上水馬會道本周二發生兩死一傷車禍，疑為司機被捕唯一生還姓霍男傷者，警方調查後證實他為乘客，已無條件獲釋；意外原因警方仍調查中。霍車禍後昨首度開腔稱對獲釋感到如釋重負，但車禍後，他及兩死者的家屬生活陷境，極需援助。



四十四歲的姓霍傷者，本周二凌晨車禍中，被火燒傷右邊身體達二級燒傷，仍在醫院留醫。他憶述經過稱，當時姓郭東主駕駛，他坐在旁邊乘客位，陳則坐後座。其間他睡着，突然感到車在猛烈搖晃，睜開眼右車頭已撞車起火及他右邊衣服燒着。



證非司機 無條件獲釋



緊急關頭他從損毀車頭擋風玻璃爬出，並由村民協助救出路邊。但姓郭東主全身着火與陳被困，他高呼要求村民救人，其間一度見全身着火的郭欲由乘客位爬出但不果，與陳慘遭活生生燒死，對此感到十分難過。霍稱警方拘捕他後令妻子擔心，考慮作出投訴。