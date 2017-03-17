﻿醫務所亂棄醫療廢物認罪

佐敦一醫務所將醫療廢物混入一般廢物非法棄置，包括三十枝使用過的針筒、一枝針咀及五個醫療用品玻璃瓶，昨被裁定違反《廢物處置（醫療廢物）（一般）規例》，是首宗有關情況被檢控案件。



環保署去年十月在佐敦嘉賓商業大廈進行突擊巡查，在十二樓梯間發現一間醫務所把醫療廢物混入一般垃圾棄置於後樓梯，署方遂根據法例檢控經營該醫務所的「恩健醫務管理有限公司」，負責人在庭上承認控罪。



發言人指，署方非常關注有個別醫療機構未有妥善棄置醫療廢物情況，自一五年進行逾六百次突擊巡查，包括中西醫診所、獸醫診所、化驗所和安老院等，較早前已有兩宗因不當處理醫療廢物而刺傷收集工人被定罪個案，另有兩宗個案檢控工作仍在進行中。