﻿毒垃圾隱患 內地修例阻入口 易燃舊胎 塞爆新界地

本港舊車胎在內地一度有價有市，惟內地政府近月加強環保物料的進口監管，拒絕舊車胎、摩打及未經清理的廢紙及金屬入境。有回收業界透露，大批從外地來港，原本準備轉口內地的回收物料已「塞爆」本港內河碼頭，如內地相關政策未見鬆綁，大批回收物料將無路可走，隨時被人棄置新界地區，帶來火警隱患。



位於元朗石塘村的輪胎棄置場，本月初突然起火，逾千個廢棄輪胎受到波及，警方翻查閉路電視後懷疑有人縱火。事實上，近年新界地區除不時發現有人非法傾倒泥頭及建築廢料外，部份空地亦有大量舊車胎堆積。儘管舊車胎回收後可作工業燃料，惟箇中涉及不少技術問題，令舊車胎以往只有運返內地一途。



環保廢料再造業總會會長劉耀成指出，舊車胎回收一度有價有市，過去有內地買家願以一千元一噸的價錢購入，作為替代煤及柴油的工業燃料，即使內地政府一三年進行「綠籬行動」，收緊進口廢物的檢測標準，但部份收集商「蛇有蛇路」，仍有方法將回收物料走私到內地。



然而，內地政府數星期前突然出新招，令從事走私的不良業界大失預算。劉耀成指，內地部門數星期前大規模巡查中小型環保物料加工廠，並要求場主出示文件，證明貨物循正途入口，否則將要封場調查。在新措施下，有超過七成的內地中小型加工廠被查封。內地同時亦調高進口廢紙及廢金屬的進口要求，相關廢物需經初步處理，如內含的污染物太多，將不獲接收。劉耀成坦言，本港擁有足夠位置進行回收物品分揀及清洗的業界有限，新措施變相趕絕業界，令回收物料須另覓出路。



電池舊車胎同置易燃



當內地使出辣招對付走私環保物料後，部份從海外購入「洋垃圾」到港，再轉運至內地的不良業界，最近亦「停晒手」，大批回收物料卻因此「逼爆」內河碼頭，或元朗流浮山、尖鼻嘴及上水坪輋與恐龍坑等地。劉耀成解釋，這些不良業界認為內地的政策不會長做，所以仍等待機會將貨物送上內地。詎料政策至今做足三星期，貨物就放足三星期。



他續說，這批從事轉口「洋垃圾」的業界以內地人為主，其回收場普遍缺乏消防裝置，加上位處偏僻，遠離水源，如有大批回收物料堆積，有機會造成火警。他認為，即使未必有人刻意縱火，但電子廢料內的電池在潮濕的環境下，仍然有機會自燃，如同時間擺放大量回收物料，對附近居民勢必造成隱藏危機。



新毅回收公司負責人梁振邦表示，業界須明白內地現時對環保物料的進口要求，已然較本港更為嚴謹。他以海運為例，指內地政府早在一年多前開始，便要求本港的入境內河船隻，需要將所有貨物入櫃，以便執法人員檢查，並按貨量收取關稅。「貨物要一個個貨櫃裝好，他們隨時抽查，大家還敢不敢『博大霧』？」



