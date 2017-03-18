﻿連環電郵恐嚇 警加強戒備 狂言今突襲 差館放炸彈

近日有人公然挑戰警方，發出炸彈恐嚇！警方過去四日接連收到匿名電郵，批評警員「無能」及「查不到案」，恐嚇今日會在警署放炸彈，「可能隨時會有炸彈在警署附近」。有關電郵均是轉發自外地的IP位址。警方內部已要求前線警員加強巡邏，留意可疑人物，嚴防突襲，不排除是仇警網民所為，暫將案件列「炸彈嚇詐」。警方昨晚再收到恐嚇，有人稱在銅鑼灣鬧市及政府總部外放置炸彈，警方搜索後並無發現，正追查連串恐嚇是否有關。



警方本周一起一連四日接獲四個匿名炸彈恐嚇電郵，其IP地址分別在美國及新加坡，內容部份文字為簡體字，分別是「我知道隨時會有炸彈在警署附近」、「可能隨時會有炸彈在警署附近，因為警察實在太衰」、「原來D（啲）警察甘（咁）無能，真是縮頭烏龜，無膽，不死都無用，一單案件都查不（到）」，以及「可能星期六不知邊間警署會有炸彈，因為D（啲）警察實在太衰，一定要被（畀）個教（訓）」，但電郵中沒有聲明放置炸彈的警署位置。



網罪科鎖定發信者IP位址



警方初步調查相信，是個別針對警方的仇警網民所為，由於事態嚴重，高層十分重視。警方的內部WhatsApp群組昨天流傳該段有人稱會在星期六於警署放炸彈的訊息，處方已通知各區警務人員加強巡邏，多加留意可疑物品及人物，特別要留意報案室情況。警方已掌握發放電郵者的資料，包括IP位址，已交網絡及科技罪案調查科，調查發放訊息人士的動機及目的。



記者昨天到灣仔警察總部及灣仔警署視察，只見間中有警員在警署外巡邏，未見明顯增派人手駐守等加強保安安排。



昨晚七時，警方接獲電話報案，分別指兩處地點被放置炸彈，包括中環添美道二號政府總部附近，以及灣仔軒尼詩道五五五號崇光百貨附近。警員到場搜索無發現，案件列作「炸彈嚇詐」。



列「炸彈嚇詐」追查



警方發言人回覆記者查詢證實，警方三月十三日至十六日接獲四個匿名訊息，指有人會於今日在警署附近放炸彈。案件暫列作「炸彈嚇詐」，暫未有人被捕。



執業大律師陸偉雄則指，任何人如在網上威脅他人安全，均可能觸犯「不誠實使用電腦」罪，一旦罪成，可被判監五年；但如任何人發放虛假消息稱有炸彈，則干犯「炸彈嚇詐」罪，若循公訴程序定罪，可被判罰款十五萬元及監禁五年。