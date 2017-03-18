﻿將就定罪判刑提上訴 旺角暴動三人判囚三年

去年大年初二凌晨旺角發生騷亂，兩名男女學生及一名廚師前日在區域法院被裁定暴動罪名成立。主審法官沈小民昨判刑時稱三人為「暴徒」，並指任何人參與暴動均需明白要付出代價，故判刑須具阻嚇，判各人入獄三年。三人的代表律師表明會就定罪及判刑提出上訴。



三名被告為港大女生許嘉琪（二十三歲）、香港專業教育學院（IVE）學生麥子晞（二十歲）、廚師薛達榮（三十三歲）。三人昨由囚車押上法庭聽取判決，當法官宣判時，許嘉琪多番拭淚，其餘兩人則較平靜。



女被告庭上拭淚



法官強調，判刑要具阻嚇性以防止同類罪行再發生，危害公眾安全，考慮本案的情況、參與人數、暴力程度，雖無人命傷亡，但確實有危險成份，亦要傳遞一個訊息，任何人參與這類暴動需明白要付出代價，判刑是針對集體暴力行為。



法官稱，本案暴動人數不少於三十人，四周不停有人向警員投擲玻璃樽和竹枝，玻璃樽碎片四濺，部份有警員只得警棍，生命安全受到嚴重的威脅，無警察受傷只屬幸運，又認為暴徒絕對有意圖令警員受嚴重傷害。



辯方多次強調被告並非因個人利益犯案，但法官稱暴力就是暴力，暴力對人和社會造成的傷害，不會因施暴者有不同目的而改變。法官考慮各人的求情，遂判各被告入獄三年。據悉，首被告現時還押在羅湖懲教所，日後或會在此服刑；其餘兩男被告則在荔枝角收押所，暫未知服刑監倉。



官稱暴徒有意傷害警員



案中港大女生許嘉琪案發時正修讀文學士及教育學士雙學位五年制課程，現正休學，港大回應稱大學有既定程序，跟進判決後的紀律事宜。麥子晞於香港專業教育學院修讀飛機維修工程文憑，現正停學。



有組織及罪案調查科總督察陳純青在庭外指，裁決充份顯示案件的嚴重性，並對事件中所有使用暴力的人士予以嚴厲譴責。同樣被控參與暴動等罪名的本土民主前線成員黃台仰，昨亦到庭聽取判刑，認為社會應思考年輕人為何願意押上前途，以激進方式表達訴求。