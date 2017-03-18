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日報新聞 > 港聞

﻿覆核公屋計分制 兩單身漢敗訴

2017-03-18 列印
　　兩名單身漢蔡經峰（四十八歲）及梁子強（五十一歲）前年申請司法覆核，指房委會一四年修訂申請公屋的配額及計分制違憲，進一步延長非長者單身人士輪候公屋時間，要求法庭撤銷計分制。高院昨頒下判詞，指問題癥結在於公屋供應非常有限，承認改制後確實令相對較年輕的申請人排位下降，或享受社會福利的權利受到限制，但等候時間延長不可作為法律理據，憲法權利無被剝削，判二人敗訴兼需支付訟費。協助二人入稟的社區組織協會幹事蔡耀昌對裁決表示失望，指會詳細研究判詞，積極考慮上訴。
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