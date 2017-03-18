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﻿「民間公投」4.3萬人參加遠遜預期

2017-03-18 列印
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　　由港大法律系副教授戴耀廷牽頭組織的「公民聯合行動」發起「2017特首選舉民間投票」明日結束，但至昨晚僅得約四萬三千人參加，與行動預計有一百萬人參與的目標相距甚遠。

戴耀廷認遠離目標

　　參與「2017特首選舉民間投票」人士可透過通訊程式Telegram，或前往位於三所大學的票站投票，結果會交予「民主300+」選委參考。戴耀廷（圖左）承認，參與人數與目標相距甚遠，認為或因Telegram程式較難用，及距離選舉投票日仍有一段時間，氣氛未夠熱熾所致，會加開實體票站，冀更多人參加。

　　他透露，為活動進行的眾籌暫只籌得六十多萬元，亦比預期的一百五十萬元少；若眾籌最終不達標，將再作商討，而「民主300+」將於周一晚上開會討論投票意向。
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