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﻿兩女爭一男 掟靴互毆被捕

2017-03-18 列印
現任 ■兩女聲稱受傷頭痛送院。
前度 ■兩女聲稱受傷頭痛送院。
男友
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        慈雲山發生兩女爭仔毆鬥案，一名男子與新歡在家中期間，舊愛登門取回私人物件，舊愛見情敵醋意大發，兩女發生爭執，吵至激烈時雙方各拾鞋飛擲對方及一度扭作一團，兩敗俱傷。警員到場調查後兩女同被捕及獲送院。

        昨清晨五時許，五十二歲姓何男子與現任四十三歲姓顧女友在慈正邨家中時，四十五歲姓林前度女友登門聲稱要取回遺下的私人物件。其間前度發現情敵顧女在單位，登時醋意大發，兩女一言不合口角，爭執激烈時，有人情緒激動拿起一隻靴飛擲向對方，混亂中雙方一度用靴互擲及扭作一團俱傷。警員接報趕至制止，顧女頭傷送院，林則聲稱頭痛亦要送院。警員調查後，以涉嫌傷人將兩女拘捕。
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