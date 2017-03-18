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﻿市建局東華合辦 青年領袖計劃啟動

2017-03-18 列印
■「才能展現 起動傳愛」計劃有六十名來自東華三院屬校的中學生參與。
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　　市建局與東華三院合辦為期六個月的「才能展現 起動傳愛」青年領袖計劃，昨日舉行啟動禮，計劃將有六十名來自東華三院屬校的中學生參與，透過實地探索、認識舊區、籌劃義工服務計劃等活動，以提升學生的領袖才能、解難能力及溝通等技巧。

　　市建局行政總監韋志成指，參與學生設計的團隊徽章及口號，充滿創意和熱誠，令他留下深刻印象，他相信學生們透過參與這次體驗學習的機會，能夠進一步裝備自己，而成為青年領袖。
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