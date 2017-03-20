﻿揭枱頭零文件 林鄭諷對手Hea做 鬍鬚：Work Smart非Work Hard

下屆特首選舉將於周日投票產生，三名候選人昨晚出席由建制和非建制選委合辦的選舉論壇，林鄭月娥與曾俊華唇槍舌劍，擦出火花。林鄭披露她每次走進曾俊華辦公室，對方「枱頭係乜嘢都無，無file、無紙張」，暗批他hea做；曾俊華還擊，做事「除了要work hard之外，要work smart」，聰明地做事，才可做好。



選舉最後一場論壇昨晚於亞洲博覽館上演，數百名選委參與。在選委提問環節中，飲食界選委黃傑龍着林鄭及曾俊華以舊同事身份，講述對方值得欣賞之處。林鄭率先開火，指自己擔任發展局局長時，是曾的下屬，「每次入到佢房，我都好『羨慕』，因為佢枱頭係乜嘢都無，無file！無紙張！」她稱，自己工作的地方總是放滿文件夾，因要籌備大量工作。



曾俊華聞言還擊，指與林鄭共事多年，直指她不了解自己做事方式。「我一向都覺得除咗要work hard之外，要work smart。」他解釋：「唔係唔使做，係要聰明去做，咁先可以做好要做嘅事情。」



抨曾俊華不落區



有選委提問候選人是否仍願意單人匹馬落區。林鄭回應，過去時有落區接觸市民，認為不應只在競選時才落區，又指政府要求所有司及局長落區，但她矛頭一轉，不點名批評曾俊華：「有一位另類嘅同事，完全唔參與落區接觸市民同聽區議員意見！」她強調，落區是她慣常行為，舉例自己曾到訪灣仔、中區及沙田。曾俊華反擊，若當選後會繼續落區，指自己每次落區雖有通知所屬警區，但沒有需要大量警力，日前走訪四區，直接接觸市民，暗批林鄭落區被警員包圍保護。



曾俊華稱婦女節訪天水圍



對於有選委對林鄭日前沒應邀去天水圍，深表遺憾，林鄭道歉，解釋是安排上錯誤所致。曾俊華指自己三八婦女節當日去天水圍，笑稱：「路程唔遠，由灣仔去不過半小時……」隨即引起笑聲。



