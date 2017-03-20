﻿曾俊華揶揄「民望負淨值」 林鄭：不怕抹黑 不造謠言

昨晚選委論壇上，曾俊華指林鄭月娥於多個民調中「民望出現負淨值」，又指好多舊同事對林鄭有意見。林太還擊，指競選過程有很多針對她的抹黑言論，但其信念毫不動搖，又透露為維護資深政務官團結，曾婉拒部份人助選，強調競選團隊中有不少退休高官。她又承諾如當選，會與多黨派商議謀求共識，落實政綱中建議，解決分歧較少的民生事項，並提出「香港團結再出發」。



曾俊華回答選委提問時借勢發炮，指多個民調顯示林鄭所得支持度低於不支持度，民望呈負淨值，若她當選，「可能遇見一個低民望、低能量、低認受性的特首，『三低』的特首，帶領一個『三低』的政府，接着五年會很難受」。



林鄭開場發言，即提及競選過程遇上惡意抨擊和抹黑言論，但其信念毫不動搖。她回答提問時指，自己與曾俊華、胡國興有共同背景，「本是同根生」，強調選舉是君子之爭，要求團隊「自己做自己的事」，「我們不會講好多謠言，或者隱姓埋名，有很多料爆」。



有公眾問林太，指她在土地缺乏下將在沙田原屬於體育學院的用地「割給馬會」。林太澄清，該地皮原本屬於康文署，早年於奧運期間用作興建現代馬廐，其後可滿足沙田馬場發展需求。她指，賽馬是本港具國際品牌的事業，馬會是本地最大慈善機構，認為抹黑馬會屬不道德，「抹黑我不緊要，我拋個身出來選，我都預咗。但對於大家都好欣賞好支持的香港賽馬會慈善信託基金，及它的工作，都拉入這個選舉的漩渦，我覺得非常不道德」。



曾俊華又指，林太辭職當日稱，如同事因她做事方式而不開心，她會道歉，曾俊華指明白為何林太需道歉，因確實有很多同事對林太有很大意見。他續指，很慶幸自己獲很多好好的公務員支持，指其競選團隊有兩位退休常務秘書長，但林太團隊卻無公務員支持。他認為，好領袖是要吸引到叻人幫助才可做事，「自己一個人可以完成所有工作呢，最好是做到一個非常好的夥計，這個不是領袖來的」。



她回應指，一直無意吹噓自己班子，但其團隊中有懲教署前署長、水務署前署長，亦有社署前副署長及前助理處長，以及立法會前秘書長，以及很多其他同事。她又解釋沒資深政務官加入其競選團隊，是過去近二十年與二十多名資深政務主任有飯局，每兩個月一次，曾俊華及葉劉淑儀均是核心成員，她指飯局成員為不同人助選會造成分裂，因此曾婉拒一些高級政務官主動提出為她助選，以致只有與她亦師亦友的前高官余黎青萍在陣。



此外，林鄭承諾，若有機會選，會與多黨派建立溝通途徑，落實其政綱，「香港需要有心有力有擔當的特首……修補社會撕裂……議而有決，決而有行……香港底子好，團結可以再出發……」



