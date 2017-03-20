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﻿胡國興諷兩位前司長 在位時「一塌胡塗」

2017-03-20 列印
■胡國興抨官員互相推讓，不堪入目。
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        特首選人胡國興批評兩位前司長在位時「一塌胡塗」，指兩人參選之後才發現政府有很多缺失，他不滿地說：「橫洲事件邊個負責，好似無人負責！」政府做得不好時官員「你推我讓」，「不堪入目」。

  飲食界選委黃傑龍要求候選人以舊同事身份，講出對方有甚麼值得欣賞時，胡國興批評兩位司長在位時一塌胡塗，「我參選之後注意政府入面有好多好多缺失，我亦問過橫洲事件邊個負責，好似無人負責，我先知道原來政府咁鬧搞，不堪入目。」他指與市民有同感，就是政府做得不好時，官員「你推我讓」，「如果選舉係你推我讓就好啦，個個都唔需要負責，我都唔知邊個負責，所以我用法官角度睇就係一塌胡塗。」
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