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日報新聞 > 港聞

﻿被指沒斥網上白色恐怖 曾稱不接受網絡欺凌

2017-03-20 列印
■論壇後，曾俊華與團隊合照，出示勝利手勢。
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　　立法會選委葛珮帆詢問三名候選人，指某些網民言論鼓吹暴力，構成網絡欺凌，她質問曾俊華會否收回之前說過「網上言論非白色恐怖」的談話。

　　曾俊華先回應，強調不接受網絡欺凌，言論自由是香港寶貴、值得珍惜的價值，同時要尊重自己、尊重他人。林鄭月娥則指，當時看見有網民以「不堪入目」的言語指罵為她拍支持短片的蕭芳芳，認為網絡欺凌不等同理性表達心聲，並指有關言論將對孩子造成巨大傷害。

　　另外，論壇亦有「笑位」。曾俊華談人口老化時，指「台上三個候選人都過六十歲」，林鄭即時插入「我未呀！」，曾幽默回應：「女士永遠都係年輕……唔會過二十五歲嘅。」隨即引起笑聲。
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