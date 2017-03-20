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﻿唐英年讚林鄭有能力 理應要求高

2017-03-20 列印
　　有報道指特首候選人林鄭月娥與公務員團隊關係不佳，更被抨擊自以為是、卸責邀功，有公務員更被她罵哭。

  前政務司司長、政協常委唐英年表示，林鄭盡心盡力、有能力，因此要求高是應該，否則對事件不好，又指她與公務員有良好關係，認為競選過程傳出不同消息是正常，相較上屆選舉已「場戲無咁好睇」。

　　對於報道指林鄭若當選特首，有高級公務員將提早退休，唐英年稱公務員士氣很重要，市民會更支持立法會，令立法會效率更好，而即使有公務員離開團隊，政府有相關機制填補空缺。

　　他強調會繼續支持林鄭，認為選舉過程中不同人說不同消息乃正常，相信這次選舉較他有份參選的上屆選舉「場戲無咁好睇」。
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