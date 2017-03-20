﻿男子石上做危險動作 網民：失手落陰間

行山拍照「呃like」是不少市民必做舉動，近日網上卻流傳一段影片，一名男子爬上山上一塊尖石，擺出高難度「甫士」拍照，結果失手跌落山坡！幸好他最後只受輕傷，但其行為引來不少網民批評。



有網民在香港行山遠足之友的facebook群組上傳短片，片段拍到一名男子爬上一塊尖石上，施展「奇技」擺高難度「甫士」。他先用手撐起身體，然後雙腳完全騰空；之後走到尖石另一邊，雙手僅僅抓住尖石頂端，並以單腳支撐身體，讓友人為他拍攝「英姿」。就在他想下來期間，突然失手跌落山坡，幸他只是面部和手部擦傷。



雖然不知片中事發地點，但引來網民狠批，指他行為幼稚，「自己想死唔緊要，唔好累埋去救佢嘅人」、「高手在民間，失手落陰間！」又有網民勸喻行山人士注意安全，「下次再做這動作，無咁好彩！望自重自愛」。