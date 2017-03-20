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﻿建造業大聯盟遊行 促通過工程撥款

2017-03-20 列印
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　　立法會財務委員會上周六在主席「剪布」下，通過一百二十四億元基本工程儲備撥款，但建造業大聯盟指，行內每年約需二千億元的工程項目以維持生計，但仍有八百億元新工程項目撥款因議員「拉布」仍未獲批，嚴重影響四十五萬名建造業從業員的生計。

　　聯盟昨在立法會大樓外發起遊行抗議，大會指有三千人參與，警方則指約有二千人。聯盟要求工務小組主席適時「剪布」，在立法會會期餘下的四個月內通過有關撥款。
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