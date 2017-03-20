﻿中西醫治春日蕁麻疹

春日是皮膚過敏疾病的高發期，當中又以蕁麻疹的病發最為常見。除飲食誘發外，溫差大如氣溫驟冷，也是導致病發的一大主因。文：衞兒



從中醫學角度看，蕁麻疹又稱為風癩、風疹，屬於一種過敏體質常見的皮膚過敏反應。註冊中醫彭明慧指，中醫治風癩必須因應患者體質及所患類型，進行調養。治本方法可概括分為風熱者主為疏風清熱、風寒的要疏風散寒、血虛風燥者則需要養血滋陰等方向。她強調，患者必須持續用藥才可見效，如病況未瘉即自行中途停藥，往往會令治療「付諸東流」。



中醫學將風癩分為五大類：寒冷型風癩（驟冷而誘發）、壓力性風癩（身體部位長期受壓如衣物過於緊束所致）、急性風癩（因攝取、積聚大量高蛋白質又未能短時間內分解而引發）、膽鹼能性風癩（出汗後令體溫急升造成刺激而出紅疹）及丘疹狀風癩（多與蚊叮蟲咬有關）。



浸洗外敷中藥方



如皮膚痕癢情況嚴重，中醫建議可用藥汁浸洗外敷。把薄荷三錢、苦參五錢、浮萍五錢、白鮮皮五錢、地膚子三錢、荊芥三錢、紫蘇葉五錢、百部五錢，加入二公升清水，煎煮半小時，待涼後即可用來浸洗患處，或用藥渣敷在患處，可有助減少痕癢，使用前先諮詢醫生意見。



慢性難尋病因根治



皮膚科專科醫生陳厚毅指，最常病發部位以嘴唇、眼皮、手及腳掌為主。一般而言，蕁麻疹可分成急性和慢性兩種，當中又以急性個案佔大多數。急性



蕁麻疹患者，即使找不到原因，經治療後多可於數周內痊瘉，但如屬發作時間持續逾六周的慢性蕁麻疹病患，病情可拖延數年且反覆發作，對生活造成沉重負擔。



雖然可從病史或檢查進行確診，但由於大部分慢性蕁麻疹均難以找到病因，故往往令治療難度大增。



治療急性蕁麻疹最常用的藥物為口服抗組織胺劑，它有助控制紅疹、痕癢等病情。即使產生耐藥性，再更換其他種類的抗組織胺劑便可。