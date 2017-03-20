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﻿70工人遊行 促特首候選人正視勞工問題

2017-03-20 列印
■物管及保安職工總會聯同清潔服務業職工會昨發起遊行。
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　　物業管理及保安職工總會聯同清潔服務業職工會約七十名工人昨發起遊行，要求特首候選人正視業界低工資、長工時問題。遊行隊伍手持印有特首候選人頭像的示威牌，沿途高叫口號，由灣仔修頓球場遊行至政府總部。

　　工會表示，政府外判清潔工及保安員大多只獲最低工資水平，比市場平均工資低超過一成，要求特首候選人承諾當選後放棄現時價低者得的外判投標制度，將外判工人時薪調整至四十元或以上，並立法訂立標準工時及加班補水。
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