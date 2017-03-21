﻿限韓令內地客大減 復活節遊韓 劈價兩成

中國「限韓令」升溫，北韓最近失驚無神射導彈，令南韓局勢外弛內張，內地旅客訪韓人數急跌，反而有利港人平價遊韓。旅遊業議會公佈復活節外遊團費，一般團平均收費較去年上調百分之三，深受哈韓族追捧的南韓團團費則大減一成八。有旅行社形容是「遊韓好時機」。



復活節旅行團費出爐，一般旅行團平均加價百分之三，其中泰國曼谷五天團團費升幅最高，最低團費勁升三成二至近三千三百元。受港人歡迎的日本、韓國及台灣團，最低團費則向下調，減幅介乎百分之七至十八，其中以韓國五天團減幅最大，最低團費下跌一成八至三千二百九十九元，接近「打個八折」。



曼谷團升幅高 日韓遊下調



旅議會總幹事董耀中解釋，曼谷團費回升，主因是去年泰國東方航空推廉價機票優惠，但該航空公司停飛，令今年團費回升。至於日韓台團費下調，與內地旅客減少有關，令機票、酒店需求下跌，團費亦回落。



康泰助理總經理樂紹基表示：「現在是遊韓好時機，團費平咗，又少咗內地人同你迫。」他指，南韓團已八成滿。東瀛遊執行董事禢國全表示，復活節假期日韓團銷情最好，已九成半滿。



首爾購物區店舖拍烏蠅



正在首爾工作假期的港人陳小姐表示，她在安國站北村韓屋邨一家化妝品店工作，招待內地團旅客，惟自內地月初宣佈「限韓令」後，內地客明顯減少，小店水盡鵝飛。她說，店長得悉生意下跌，即着員工在店門張貼簡體字單張，宣傳送贈品、八折優惠等，吸引內地客光顧。



豪華團方面，今年團費升幅最大的是北海道五天團，升一倍多至三萬三千九百九十九元；跌幅最大是本州五天團，跌幅達七成九。