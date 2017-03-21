﻿九種容量定點販賣 家居垃圾袋每公升收費1.1毫

環境局公佈都市固體廢物收費方案，環境局局長黃錦星表示，政府將實行兩種收費模式，包括「按戶按袋」收費及「按重量」收費，其中大部份住宅樓宇、地舖及公共機構都屬於「按戶按袋」，市民須使用指定垃圾袋棄置垃圾，垃圾袋分九種容量，由三公升至一百公升不等，政府建議收費為每公升一毫一仙。
日後會設四千個指定垃圾袋購買點，包括超市、便利店、郵局和自動售賣機。他舉例，一個三人家庭若每天使用十五公升垃圾袋，每天需繳付一元七角，如使用較小容量的十公升指定垃圾袋，則付一元一角，收費與台北市和首爾相若。
工商樓宇廢物按重量徵費
「按重量」則適用於工商業樓宇。黃錦星指，垃圾會直接送往堆填區及廢物轉運站，每公噸收三百六十五元至三百九十五元「入閘費」。另外，部份使用食環署垃圾車隊收集廢物的樓宇，需在三年內以「按幢按桶」收費，費用較「按袋」高出三至六成。
環保署副署長吳文傑表示，食環署職員可拒收使用非指定垃圾袋的垃圾，執法人員會在垃圾車、垃圾站、大廈垃圾房作突擊檢查，如發現丟棄垃圾行為，可發出一千五百元定額罰款或提出檢控。
局方將於今年上半年把條例草案提交立法會審議，若條例獲通過，將先設立十二至十八個月的準備期，收費計劃最快可於一九年下半年實施。