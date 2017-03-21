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﻿食肆料垃圾成本增三倍

2017-03-21 列印
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　　有飲食業界認為，垃圾徵費會令經營成本上升，大型食肆垃圾費將會增加三倍，但不希望將額外成本轉嫁予消費者。環保組織認為，家庭住戶每月只需約三十元垃圾費，不應帶來經濟壓力。

　　叙福樓集團執行董事黃傑龍表示，旗下大型食肆每日垃圾量約一噸至一點五噸，估計實施收費後，處理垃圾費將由現時一萬元增加至三萬元，對食肆經營成本構成壓力。但他指，盡量不希望將額外成本轉嫁予消費者。有人建議食肆可向要求消費者為剩餘食物付費，以減少垃圾，但他指做法不可行。

　　綠色地球總幹事劉祉鋒表示，支持盡快立法，若不計廚餘，一般家庭每戶四成的垃圾均屬可回收廢物，在經濟誘因下，可鼓勵住戶將廢物按分類回收箱棄置，以減少垃圾費。他預計，三人家庭垃圾量一般少於十升，每月付費三十多元，不應構成經濟壓力。
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