﻿吳安儀三年兩奪世界冠軍 四眼Cue后 反勝印名將

「四眼Cue后」吳安儀再奪世界冠軍！香港桌球代表吳安儀奮戰十五小時，終於昨日凌晨在新加坡世界女子桌球錦標賽決賽，反勝印度名將菲娜，三年內第二度捧起世界冠軍獎盃。她昨返港表示，今仗勝出全靠意志，感激港人捱夜力撐。



吳安儀早前遠赴新加坡出戰女子世錦賽，她前日在四強賽中，以五比四驚險反勝世界一姐伊雲絲，相隔不到一小時即進入十一盤六勝制的決賽。決賽初段，吳安儀手風不俗先勝兩盤，但印度的菲娜愈戰愈勇，令她一度倒輸至二比四。



勝出全靠意志



不過，落後的吳安儀發揮永不放棄的香港精神，一口氣連贏三盤，反勝至盤數五比四。雖對手緊咬不放追平至五比五，但決勝盤菲娜犯錯，打黑柴入洞。吳安儀最後把握機會打入粉紅波，以六比五勝出，繼一五年後再次捧起世界冠軍獎盃。兩場比賽共花十五小時完成。



吳安儀今仗所獲的冠軍獎金為五千英鎊（約四萬八千港元）。她昨傍晚回港表示，今仗勝出全靠意志：「比賽由早上十時的四強，一直到翌日凌晨共十五小時，打至中途肌肉僵硬，幾乎控制不了雙手動作，我和對手都是憑意志打下去。」教練黃德華亦大讚愛徒：「她學懂在關鍵時刻控制情緒，打出了香港人不放棄的精神！」



她下月三日將出發到英國出戰世界女子桌球節賽事，之後轉戰印度亞錦賽。



二十六歲的吳安儀生於「桌球世家」，其父吳任水是香港球壇名宿。她早前接受訪問指，從小覺得父親穿起「比賽衫好有型」，故於十三歲那年學打桌球，其父一度要她練習用球桿篤過一隻戒指，每天重複練習五百下才准吃飯，冀愛女練好基本功。



