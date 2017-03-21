 Advertisement
  • 2017年3月21日 星期二
  • 24º
  • 82%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 港聞

﻿羅素街舖租暴跌47%

2017-03-21 列印
■羅素街商舖租值暴跌。
Previous Next

　　差餉物業估價署向全港三百多萬個物業業主發出一七／一八年度最新差餉及地租通知書，署方根據去年十月一日的租值重估差餉，結果顯示，銅鑼灣多個商舖租值均錄得跌幅，其中位於時代廣場對面的羅素街十八號地舖，下年度租值僅為八百零四萬元，按年暴跌四成七。

　　羅素街及利園山道的轉角地舖，下年度租值亦按年下跌百分之十；波斯富街一帶亦有不少吉舖，其中五十七號的空置舖位，下年度租值約三百四十二萬元，按年下跌百分之十。

　　至於食肆林立的景隆街，二號轉角位一個一分為二的地舖，下年度租值約二百二十六萬元，按年下跌兩成半。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd