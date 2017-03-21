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﻿「特首民投」結束 僅6.5萬人投票

2017-03-21 列印
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　　由公民聯合行動舉行的「特首民投」前日結束，獲逾六萬五千名市民參與，遠低於一百萬人參與的目標。結果顯示三名候選人中，曾俊華支持度最高達八成七，其餘兩人林鄭月娥及胡國興的支持度均為負淨值。

　　行動召集人、港大法律系副教授戴耀廷表示，參與投票人數未如預期，並不代表市民放棄民主理想，又指有市民或受中央「欽點」下屆特首的傳聞影響而不參加投票。

　　建制派議員梁美芬昨指，民投活動有政治原因，並收集數以十萬計的個人資料包括身份證號碼，質疑涉嫌違反私隱條例。私隱專員黃繼兒回應指，十分關注及感到憂慮，會考慮發出相關指引規管。
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