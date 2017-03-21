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﻿張雲正否認 政務官「跳船」

2017-03-21 列印
　　民主黨前主席劉慧卿早前引述消息指，若林鄭月娥當選，將有三名常任秘書長辭職離開政府。公務員事務局局長張雲正昨被傳媒追訪時指，未有聽聞有關消息，亦未有發現公務員「跳船」，特別是政務官職系出現不正常的離職情況，大部份人是到達正常的退休年齡而離職，屬正常更換，強調目前公務員離職的情況穩定。

　　被問及是否有意留任下屆政府，張雲正未作正面回應，他指當到達退休年齡時會作決定，又稱自己是問責官員也是公務員，會做好崗位。
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