 Advertisement
  • 2017年3月21日 星期二
  • 24º
  • 82%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升20點

2017-03-21 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二○九三五點，升二十點；納指則報五九○五點，升四點。滙控美國預託證券價格中段見六十三點二二港元，跌零點二八港元；中移動美國預託證券價格則見九十點九八港元，升零點六三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百三十三點一美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶四十八點四五美元，跌零點三三美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd